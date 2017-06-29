Пострпред США при ООН: С Асадом Сирия не будет жизнеспособной

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Вашингтон, 29 июня. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала американских конгрессменов задуматься о роли Соединенных Штатов в Сирии после ее освобождения от ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая группировка).

Она заявила, что с президентом Башаром Асадом у САР нет будущего.

«Сейчас мы должны начать рассматривать, какова будет роль США после ИГ. Потому что жизнеспособная Сирия — не с Асадом. Нельзя иметь Асада у власти в крепкой Сирии», — сказала Хейли, выступая в конгрессе США.

Постпред подчеркнула, что освобождение Сирии от террористов «идет быстрее, чем ожидалось». Проблему, по ее словам создает Иран, который оказывает Асаду поддержку, а за Тегераном стоит Москва.

* Организация запрещена на территории РФ.