Ответ на случайный снаряд: армия Израиля атаковала сирийских минометчиков

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по позициям правительственной армии Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщают израильские военные. Известно, что удар был нанесен по позициям сирийских минометчиков.

«Израиль атаковал ракетой позицию сирийской армии в восточной Самдании в окрестностях Кунейтры», — сообщают СМИ со ссылкой на источник знакомый с ситуацией .

Нападение стало ответом на снаряд, упавший на контролируемой израильским государством части Голанских высот. Он разорвался на открытой местности в северной части территории. По оценкам военных, снаряд был выпущен случайно. В результате инцидента никто не пострадал.

«В ответ на запущенный ранее из Сирии снаряд Армия обороны Израиля (АОИ) ударила по позициям сирийских военных, которые произвели выстрел из миномета», — говорится в сообщении израильских военных в Twitter.

In response to the projectile launched earlier from Syria towards Israel, IDF targeted the Syrian military position that fired the mortar — IDF (@IDFSpokesperson) June 28, 2017

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетеньяху заявил, что страна не потерпит случайной стрельбы и будем отвечать на каждый снаряд.

«Тот, кто атаковал нас, будет атакован нами. Такова наша политика и мы будем продолжать ее реализовывать», — отметил он.

С 24 июня это уже третий ответный удар Израиля. Ранее власти государства заявляли, что обстрел со стороны Сирии – это «посягательство на его суверенитет».

Федеральное агентство новостей сообщало о том, что израильские истребители нанесли удар по сирийской бронемашине рядом с городом Эль-Кунейтра в Сирии.

Он был нанесен по опорным пунктам подразделений Сирийской арабской армии в районе Голанских высот. В результате атаки пострадали пятеро военнослужащих армии Башара Асада, а также была выведена из строя БМП САА.

Согласно сообщениям ливанского информационного агентства Al Masdar News (AMN), атаке подверглись укрепрайоны сирийских войск вблизи старого дома правительства в городе Аль-Баас. Известно, что постройка используется в качестве полевого госпиталя для больных и раненых военнослужащих.

После авиаудара израильских ВВС боевики антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» (запрещено на территорий РФ – Прим. ФАН), сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам» (запрещено на территорий РФ – Прим. ФАН), совершили еще одно нападение на позиции армии Сирии. По словам военного источника AMN, интенсивные столкновения продолжились в районах населенных пунктов Аль-Самдания и Аль-Гарбия, однако радикалам так и не удалось преуспеть на данном направлении.

Ранее официальный Дамаск возложили на Израиль ответственность за последствия обстрелов в районе Голанских высот.

«На Израиль ложится вся ответственность за эти опасные действия, под каким бы предлогом они не совершались», — отметили в власти САР.

Отметим, что территорию Голанских высот, контролируемую Израилем, в Дамаске считают оккупированной территорией Сирийской Арабской Республики.

Ранее также сообщалось, что корабли и самолеты ВМС США приведены в боевую готовность и могут в любой момент нанести удар по территории Сирии.

«У американских военных есть корабли и самолеты, чтобы нанести удар по Сирии, если поступит приказ президента Дональда Трампа», — передает американский телеканал CNN.

По данным СМИ, особое внимание американских военных обращено на авиабазу Шайрат, находящуюся в пользовании войсками президента Сирии Башара Асада. По предположению Пентагона, именно там, якобы, может готовиться химатака против мирного населения.

Авианосец USS George H.W. Bush вместе с двумя эсминцами и двумя крейсерами в режиме патрулирования находится в восточной части Средиземного моря. Также для атаки на Сирию могут быть использованы десятки военных самолетов, которые находятся в этом районе.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США воздержаться от возможных провокаций в отношении сирийских властей, подчеркнув, что Москва в случае чего не останется в стороне.

«Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться», — заявил он.

В связи с этим он выразил надежду, что Вашингтоне не станет спекулировать своими некими секретными разведданными для создания предлогов для очередных ударов.