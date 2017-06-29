Ученые выяснили, что йога может быть опасной для здоровья

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Сидней, 29 июня. Ученые из Австралии в ходе очередных исследований опубликовали доклад о том, что йога, кроме пользы, может приносить вред организму.

Как сообщают специализированные СМИ, исследователи пришли к выводу, что йогу в плане травмоопасности можно сравнить с любым другим видом спорта, где никто не застрахован от получения повреждений.

Как оказалось, занятия йогой могут приводить не только к болям в мышцах и костях, но и усиливать рецидив травм, полученных человеком ранее. Таким образом, надо взвесить все «за» и «против» перед началом занятий древнеиндийским учением.