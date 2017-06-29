Поветкин рассказал про подготовку к поединку с Руденко

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Москва, 29 июня. В начале июля в российской столице состоится боксерский турнир, главным событием которого станет бой российского спортсмена Александра Поветкина и представителя Украины Андрея Руденко. Русский витязь сразится за титул WBO International в супертяжелом весе.

По словам 37-летнего россиянина, перед боем с украинцем он провел два отличных тренировочных сбора, которые позволили набрать хорошую физическую форму.

Поветкин признался, что очень рад вернуться на ринг.