Поветкин рассказал про подготовку к поединку с Руденко
Москва, 29 июня. В начале июля в российской столице состоится боксерский турнир, главным событием которого станет бой российского спортсмена Александра Поветкина и представителя Украины Андрея Руденко. Русский витязь сразится за титул WBO International в супертяжелом весе.
По словам 37-летнего россиянина, перед боем с украинцем он провел два отличных тренировочных сбора, которые позволили набрать хорошую физическую форму.
Поветкин признался, что очень рад вернуться на ринг.
«Для меня каждый поединок — это событие, и не имеет значения, это бой за звание чемпиона мира или нет. Естественно, титульные поединки более ответственные, но каждый раз, когда выходишь на ринг, надо показать красивый, интересный бой — это самое главное», — передает слова спортсмена газета «Известия».