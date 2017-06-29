Израильские ученые выяснили, что контакт с любимым смягчает боль у женщин

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Тель-Авив, 29 июня. Прикосновение любимого человека снижает уровень боли у женщин. Об этом со ссылкой на результаты исследования сотрудников Хайфского университета сообщает Scientific Reports.

Ученые провели ряд экспериментов, в которых участвовали 22 пары в возрасте от 23 до 32 лет. Первым этапом подопытные заполнили позволяющую установить уровень эмпатии анкету. Затем ученые закрепили на предплечья женщин термодатчики и подвергли их температурной стимуляции. Об уровне болевых ощущений подопытные должны были сообщать исследователям.

Во время эксперимента пары держались за руки, сидели рядом, не касаясь друг друга, либо находились в разных помещениях. В результате выяснилось, что контакт с партнером уменьшал уровень боли у женщин и синхронизировал пульс у обоих подопытных.