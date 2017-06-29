Повешенную на дереве мумию чупакабры нашли в лесах под Таганрогом
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Таганрог, 29 июня. Труп неизвестного существа обнаружила подвешенным на дереве компания молодых людей, которые выбрались на природу отдохнуть. Фотографии то ли животного, то ли инопланетянина опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».
Неопознанного зверя окрестили чупакаброй. Нашли его в лесах Ростовской области. Мумифицированный труп, точнее верхняя его часть, была подвешена на дереве. Сделано это явно человеком.
Молодые люди сфотографировали непонятное существо и опубликовали снимки. Они уже вызвали волную обсуждения.
«Дожили, у нас даже чупакабры вешаются», — прокомментировал фото один из пользователей.