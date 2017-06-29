Кардинала Ватикана обвиняют в сексуальных преступлениях в Австралии

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Канберра, 29 июня. Полиция Австралии подозревает кардинала Ватикана Джорджа Пелла в сексуальных преступлениях.

Как сообщает RT со ссылкой на Associated Press, главному финансовому советнику Папы Римского Франциска предписано явиться в правоохранительные органы для дачи показаний 18 июля 2017 года.

Австралийского кардинала ждут в Мельбурнском магистратском суде. При этом, как подчеркнули в полиции, «ни одно из утверждений, которые были сделаны против кардинала Пелла, не было проверено в суде».

Добавим, что расследование против казначея Ватикана о его причастности к растлению несовершеннолетних ведется уже несколько лет. Обвинения против Джорджа Пелла касаются периода 70-х – 90-х годов прошлого столетия.