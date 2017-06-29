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Сирия: Пальмира подлежит восстановлению в полном объеме
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    Сирия: Пальмира подлежит восстановлению в полном объеме

    7:29  29 Июня 2017
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    Сирия: Пальмира подлежит восстановлению в полном объеме

    Пальмира, 29 июня. Восстановить величайший сирийский памятник — древнюю Пальмиру, которая сильно пострадала после обстрелов экстремистов радикальной группировки «Исламское государство» (запрещена в России), можно практически полностью. Об этом сообщил научный сотрудник из Италии Паоло Маттие.

    Он отметил, что памятники Пальмиры существенно обезображены, однако подлежат восстановлению. К счастью, в наши дни есть такие технологии, которые в этом помогут. По мнению эксперта, восстановить Пальмиру можно до 98%. Маттие добавил, что Дамаск после освобождения Пальмиры оценили нанесенный террористами урон.

    Сирия: Пальмира подлежит восстановлению в полном объеме

    «В результате выяснилось, что произведенные там взрывы не привели к полному разрушению, и многие элементы можно собрать и вновь использовать при реконструкции», — подчеркнул специалист. 

    Однако, напомнил он, технология и власти бессильны в восстановлении храма Баала. 

    Автор: Дана Балан
    #сирия #дамаск #игил #пальмира #баала
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