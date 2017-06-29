Во время визита Си Цзиньпина РФ и КНР подпишут соглашений на $10 млрд

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Пекин, 29 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 3 июля, во время его визита российские и китайские компании подпишут соглашений на 10 млн долларов, сообщил журналистам помощник главы МИД КНР Ли Хуэйлай.

«Стороны намерены подписать контракты на общую сумму более $10 млрд. По этой причине этот визит выведет наши двусторонние отношения на более высокий уровень», — заявил Ли Хуэйлай.

Чиновник отметил, что во время визита китайского лидера в Россию стороны намерены подписать более 10 важных документов, касающихся межправительственного сотрудничества. Наиболее важными он назвал два совместных заявления, которые намерены сделать президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В первое заявление будет касаться плана развития двустороннего сотрудничества. Второе призвано разъяснить совместную позицию России и Китая по международным вопросам.

Ранее Газета.ru сообщила, что во время визита в Россию Си Цзиньпин намерен встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.