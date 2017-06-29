Сирия: владельцы голубятен в Алеппо восстанавливают птичьи фермы

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Алеппо, 29 июня. Владельцы голубиных ферм в сирийском Алеппо после очистки города от террористов восстанавливают стаи элитных пород голубей.

Как рассказал хозяин одной такой голубятни Мухаммад Сухель, до начала войны у него насчитывалось три тысячи голубей, на сегодняшний день — 300. Он показал уникальную породу голубей Муарджин.

Когда в Алеппо пришли экстремисты, Сухель сделал ограду по периметру фермы — тогда птицы не возвращались не только из-за стрельбы террористов «Исламского государства»* (запрещена в России), но и по причине отсутствия пищи.

Однако теперь элитные породы птиц снова парят в небе, сея мир и стабильность. Сухель уверяет, что в 2018 году голубей в Алеппо будет, возможно, больше, чем в Венеции.

* Организация запрещена на территории РФ.