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У здания конгресса США задержаны 40 протестующих
Весь мир
У здания конгресса США задержаны 40 протестующих
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    У здания конгресса США задержаны 40 протестующих

    6:57  29 Июня 2017
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    У здания конгресса США задержаны 40 протестующих

    Вашингтон, 29 июня. Полиция столицы США задержала 40 участников протеста у здания американского конгресса.

    Как сообщает RT, люди протестовали у стен американского парламента против реформы здравоохранения, предложенной Дональдом Трампом. Люди скандировали «Здравоохранение сейчас», держа плакаты с надписью «Не забирайте наше здравоохранение».

    По данным из полиции, всего были задержаны 40 протестующих, которые не хотели разойтись миром. Это — 19 мужчин и 21 женщина, которые были доставлены в отделение полиции Капитолия.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #вашингтон #конгресс сша
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