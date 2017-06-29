У здания конгресса США задержаны 40 протестующих

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Вашингтон, 29 июня. Полиция столицы США задержала 40 участников протеста у здания американского конгресса.

Как сообщает RT, люди протестовали у стен американского парламента против реформы здравоохранения, предложенной Дональдом Трампом. Люди скандировали «Здравоохранение сейчас», держа плакаты с надписью «Не забирайте наше здравоохранение».

По данным из полиции, всего были задержаны 40 протестующих, которые не хотели разойтись миром. Это — 19 мужчин и 21 женщина, которые были доставлены в отделение полиции Капитолия.