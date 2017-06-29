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Протаранивший ворота президента Бразилии задержан полицией
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    Протаранивший ворота президента Бразилии задержан полицией

    6:58  29 Июня 2017
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    Протаранивший ворота президента Бразилии задержан полицией

    Бразилиа, 29 июня. Бразильская полиция схватила нарушителя, который на автомобиле попытался прорваться на территорию резиденции президента страны Мишела Темера.

    Протаранивший ворота президента Бразилии задержан полицией

    Пресс-служба главы государства сообщает, что охрана Дворца Алворада попыталась задержать машину. Но водитель проигнорировал требования снизить скорость и предъявить документы.

    Однако далеко уехать он не смог. Когда он протаранил ворота резиденции, служба безопасности открыла огонь. Автомобиль остановился. Находившийся за рулем человек задержан.

    По предварительным данным, он является несовершеннолетним. Как уточняет пресс-служба, нарушитель не пострадал. Инцидент случился в среду вечером.

    Автор: Кира Мирова
    #темера
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