Уплыл от тюрьмы: лишенный неприкосновенности экс-президент Приднестровья покинул страну

В Избранное

Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук стал фигурантом сразу пяти уголовных дел. Об этом сообщил председатель Верховного совета непризнанной республики Александр Щерба.

По словам генерального прокурора республики Анатолия Гурецкого расследование связано с деятельностью созданного при Шевчуке стабилизационного фонда.

На заседании в среду Верховный совет Приднестровья по требованию генерального прокурора республики лишил неприкосновенности Шевчука из-за возбуждения против него уголовного дела по подозрению в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

«В настоящий момент рассмотрены пять представлений прокурора, суть которых сводится к тому, что в течение 2012–2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения», — приводит слова спикера парламентская пресс-служба.

Гурецкий сообщил, что на счет фонда, созданного при бывшем президенте республики, было перечислено со специализированного газового счета почти 83 миллиона приднестровских рублей или около 8 миллионов долларов.

Второе уголовное дело связано с деятельностью завода «Биохим». Следствие уверяет, что с каждого литра спирта, производимого там в доход экс-президента республики шли 12 центов.

Также Шевчука обвиняют в организации и участии в контрабандных схемах, в которые также были вовлечены тогдашний председатель таможни Приднестровья Геннадий Кузьмичев и ряд его подчиненных.

Четвертое дело, обвиняемым по которому стал бывший президент республики, связано с замораживанием части пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы.

Генеральный прокурор республики раскрыл подробности пятого дела, в котором фигурантом предстал Шевчук. Оно связано с дачей заведомо ложных показаний двумя гражданами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы. Гурецкий подчеркунул, что у следствия есть доказательства того, что в обмен на помилование и денежное вознаграждение их убедили записать на видео ложные свидетельства «против некоторых граждан».

«Нам в течение прошлых пяти лет (президентство Шевчука – Прим. ФАН) постоянно говорили, что закон должен торжествовать. Говорили о принципе неотвратимости наказания. Сегодня мы получили ответ на все вопросы», — добавил председатель парламента.

Проводить следственные действия прокуратуре будет нелегко. Евгений Шевчук пустился в бега. Об этом рассказал спикер Верховного Совета республики Александр Щерба.

«Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Щерба добавил, что экс-президент Приднестровья должен был присутствовать на сессии Верховного Совета, где рассматривалось представление прокурора республики о согласии парламента лишить его неприкосновенности, а также расследовать его деятельность. Документы об этом вручили бывшему главе республики накануне.

На своей странице в Facebook cам Евгений Шевчук назвал лишение себя неприкосновенности «очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами».

Отметим, что согласно законодательству непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, неприкосновенностью обладают бывшие президенты, однако Верховный совет вправе снять ее двумя третями голосов.

После победы на выборах президента республики Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды Шевчука были возбуждены уголовные дела. Так, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.

В 2006 году в Приднестровской Молдавской Республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство ее жителей высказались за независимость с последующим вхождением в состав России. Конфликт между Кишиневом и Приднестровьем, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. При этом в Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом.