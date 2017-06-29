Банки России получили черные списки сомнительных клиентов

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Москва, 29 июня. Росфинмониторинг, ЦБ и банки России начали обмениваться списками сомнительных клиентов.

Как пишут «Известия», в «черные» списки попали сомнительные клиенты, которым в кредитных учреждениях могут отказать в обслуживании из-за их неблагонадежности и допущенных в прошлом нарушениях.

В частности уже сейчас первые 200 тысяч граждан, попавших в перечень, могут столкнуться с проблемами при попытке открыть счет и в проведении тех или иных финансовых операций.

Как уточняет издание, Росфинмониторинг заявил, что попадание в «черный список» не закрывает автоматом перед гражданами обслуживание в банках. То или иное кредитное учреждение должно действовать на свое усмотрение, оценивая возможные риски.