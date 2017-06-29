Спасатели подняли труп 32-летней женщины со дна водоема в Кемеровской области

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Кемерово, 29 июня. В одном из водоемов Прокопьевского района Кемеровской области найдено тело 32-летней местной жительницы.

Тело было обнаружено в пруду недалеко от поселка Первомайский. По данным местных СМИ, 32-летняя местная жительница утонула 27 июня. Женщина отдыхала с друзьями на берегу водоема и решила искупаться. Погибшая нырнула в воду, после чего ее больше не видели. Друзья пытались самостоятельно отыскать пропавшую, но не смогли. Обнаружить тело погибшей удалось спасателям.

Ранее Газета.ru сообщила о другом случае на воде, который едва не привел к трагедии. По данным издания, прохожие увидели в пруду московского парка Кузьминки тонущего мужчину. Очевидцы вызвали спасателей и вытащили утопающего из воды.