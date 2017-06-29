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Стала известна причина отмены поездки президента Бразилии на саммит G20
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    Стала известна причина отмены поездки президента Бразилии на саммит G20

    6:33  29 Июня 2017
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    Стала известна причина отмены поездки президента Бразилии на саммит G20

    Бразилиа, 29 июня. Бразильские СМИ, в отсутствии официальной информации, предположили, почему президент Темер не поедет на саммит G20.

    Как пишет RT, ссылаясь на информацию портала UOL, глава Бразилии не рискнет покидать государство в тот момент, когда парламентарии будет рассматривать вопрос о предъявлении ему коррупционных обвинений.

    Напомним, что 26 июня Генеральная прокуратура обвинила Мишела Тремера в получении  в виде взятки от бизнесмена Жоэсли Батисты денежной суммы в размере 500 тысяч реалов (152 тысячи долларов).

    Автор: Константин Терехов
    #g20 #бразилия #мишел темер
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