Стала известна причина отмены поездки президента Бразилии на саммит G20

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Бразилиа, 29 июня. Бразильские СМИ, в отсутствии официальной информации, предположили, почему президент Темер не поедет на саммит G20.

Как пишет RT, ссылаясь на информацию портала UOL, глава Бразилии не рискнет покидать государство в тот момент, когда парламентарии будет рассматривать вопрос о предъявлении ему коррупционных обвинений.

Напомним, что 26 июня Генеральная прокуратура обвинила Мишела Тремера в получении в виде взятки от бизнесмена Жоэсли Батисты денежной суммы в размере 500 тысяч реалов (152 тысячи долларов).