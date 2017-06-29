Сирия новости 29 июня 07.00: ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ города Аль-Шарима и Аль-Атшана

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Сирия, 29 июня. ВВС Израиля нанесли авиаудар по САА, САА освободила от ИГ* города Аль-Шарима и Аль-Атшана в провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

САА и союзные силы: сбили дрон боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» в районе Джобар на востоке Дамаска, освободили от ИГ города Аль-Шарима и Аль-Атшана в провинции Алеппо, при поддержке ВКС РФ освободили территорию у газовых месторождений Арак на востоке провинции Хомс, конфисковали оружие и боеприпасы, оставленные боевиками в районе Аль-Ваер в городе Хомс, восстановили утерянные позиции на территории Голанских высот после того, как нападение боевиков было остановлено, как минимум 20 боевиков было уничтожено, в том числе и сам Абу Осама Аль-Карар, командующий группировки «Тахрир аш-Шам»***.

Международная коалиция во главе с США: нанесла авиаудар по нефтяным месторождениям Хамар на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор, в результате авиаударов ВВС международной коалиции по деревне Касрат Афнан, расположенной к юго-востоку от города Ракка погибло 3 мирных жителя.

ИГ: потеряло в результате взрыва в провинции Даръа шесть полевых командиров.

«Ахрар аш-Шам»: уничтожила террористическую группу из четырех подрывников ИГ, которая несколько недель регулярно осуществляла взрывы СВУ в городе Идлиб.

SDF****: в результате боевых столкновений с ИГ в восточном районе города Ракка уничтожили 8 террористов ИГ.

ВВС Израиля: нанесли авиаудар по позициям САА на территории Голанских высот, в районе населенного пункта Аль-Самдания Аль-Шаркия.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного портала Al-Masdar News, бойцы 105-й бригады Республиканской гвардии САА огнем из 23-мм спаренного зенитного пулемета сбили дрон боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» в районе Джобар на востоке столицы. Дрон был окрашен синей краской для маскировки, но тем не менее был замечен и сбит.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, 30-я дивизия Сирийской арабской армии во главе с элитной Республиканской гвардией начала наступление на последний оплот ИГИЛ* в провинции Алеппо, который представляет собой пояс укрепленных деревень к северо-востоку от стратегического города Ханассер. На данный момент уже отбиты города Аль-Шарима и Аль-Атшана.

Провинция Хомс

Как сообщает информагентство Al-Masdar News, войска Башара Асада и «Хезболла» при поддержке ВКС РФ освободили территорию у газовых месторождений Арак на востоке провинции. Не имея возможности сдерживать атаку на линии фронта протяженностью в 10 км, боевики ИГ отошли к газовым месторождениям Аль-Хейл, чтобы избежать роста числа погибших.

По информации новостного агентства Al-Masdar News, САА конфисковала оружие и боеприпасы, оставленные боевиками в районе Аль-Ваер в городе Хомс и на его окраинах. Согласно фотографиям, полученным Al-Masdar News, CAA захватила десятки противотанковых ракет вместе с тоннами боеприпасов и взрывчатых веществ. На некоторых из этих видов оружия были израильские надписи, что свидетельствует о том, что Тель-Авив, возможно, был причастен к поставкам контрабандного вооружения оппозиционным силам в Хомсе.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AliHa_97) один из источников, в городе Хомс произошло 2 взрыва. Некоторые сообщают, что это атаковали ВКС РФ, другие – международная коалиция во главе с США. До сих пор нет официального подтверждения ни одной из версий.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SaadAbedine) один из источников, представители международной коалиции заявили, что ни США, ни коалиция не атаковали город Хомс и его окрестности за последние 24 часа.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Euphrate Post, ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по нефтяным месторождениям Хамар на юго-востоке провинции.

Провинция Даръа

По сведениям новостного агентства Al-Masdar News, в результате взрыва в городе Джалин погибло 6 командиров ИГ, которые собрались обсудить очередное нападение. Сообщения об инциденте противоречат друг другу; некоторые указывают, что это был авиаудар ВВС США, в то время как другие утверждают, что это взорвался «шахид-мобиль».

Тем не менее, подтверждается, что в результате этого взрыва погибли шесть полевых командиров ИГ: Абу Хамза Аль-Кома, Абу-Маден, Абу-Касураха, Абу Убида аль-Шами, Ахмад аль-Гази и Абу Хашем.

Провинция Идлиб

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, группировка «Ахрар аш-Шам» заявила, что уничтожила террористическую группу из четырех подрывников ИГ, которая несколько недель регулярно осуществляла взрывы СВУ в городе Идлиб и его окрестностях. Двое террористов были убиты в ходе столкновения, двое взорвали сами себя.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из независимых источников, в результате авиаударов ВВС международной коалиции по деревне Касрат Афнан, расположенной к юго-востоку от города Ракка погибло 3 мирных жителя.

По сообщению агентства Rojava News, произошли столкновения между SDF и ИГ в восточном районе города Ракка Равда. Как минимум 8 террористов ИГ было убито.

Провинция Аль-Кунейтра

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям САА на территории Голанских высот, в районе населенного пункта Аль-Самдания Аль-Шаркия.

САА восстановила утерянные позиции на территории Голанских высот после того, как нападение боевиков было остановлено. Как минимум 20 боевиков было уничтожено, в том числе и сам Абу Осама Аль-Карар, командующий группировки «Тахрир аш-Шам».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)