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Росстат опубликовал данные о средней продолжительности жизни в России
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    Росстат опубликовал данные о средней продолжительности жизни в России

    6:19  29 Июня 2017
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    Росстат опубликовал данные о средней продолжительности жизни в России

    Москва, 29 июня. Средняя продолжительность жизни в России выросла до рекордных показателей за все время проведения сбора данных.

    Как сообщают «Известия», ссылаясь на исследования Росстата, жители Российской Федерации стали в среднем жить почти 72 года. При этом уточняется, что средняя продолжительность жизни женщин в стране — 77 лет, а мужчин — 66,5 лет.

    Как следует из отчета статистического ведомства, дольше всего живут граждане, проживающие в Москве, Дагестане и Ингушетии – более 77 лет. Самая низкая продолжительность жизни – в Тыве и на Чукотке (не более 64,5 лет).

    Добавим, что в течение последних пяти лет средний уровень продолжительности жизни в Российской Федерации вырос более чем на 1,5 года — с 70,2 года в 2012-м до 71,8 года в 2016-м.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #росстат #демография
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