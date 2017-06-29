В Кемерово задержана проникшая к любимому через окно 19-летняя девушка

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Кемерово, 29 июня. В Кемерово задержали залезшую в окно к любимому 19-летнюю разбойницу.

Девушку в состоянии алкогольного опьянения в общежитии на ул. Ворошилова задержали сотрудники Росгвардии. Об этом со ссылкой на региональное управление ведомства сообщает «Газета Кемерова».

Правоохранители прибыли по вызову вахтера общежития. Неизвестная 19-летняя девушка пыталась пройти в здание, не предъявляя документов, а получив отпор, не сдалась и пробралась в нужную ей комнату через окно. Вахтер общежития не смогла помешать проникновению и вызвала полицию.

Позже выяснилось, что девушка пробиралась в комнату к возлюбленному. Прервавшие рандеву сотрудники Росгвардии проверили документы нарушительницы и выяснили, что она разыскивается в связи с подозрением в совершении разбойного нападения. Из общежития девушка доставлена в полицию.