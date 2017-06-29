Стала известно, почему Роналду не сыграет в матче за 3 место на Кубке конфедераций

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Москва, 29 июня. Стала известна причина, по которой нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно покинет Кубок конфедераций и не сыграет в матче за 3 место.

Как пишут «Известия», футболист пропустит заключительную игру своей команды на турнире по семейным причинам – Роналду отпустили из расположения сборной к родившимся три недели назад детям.

Как напоминает RT, 8 июня суррогатная мать родила прославленному спортсмену двойню – близнецов назвали Ева и Матеу. Ввиду занятости и подготовки к Кубку конфедераций Криштиану Роналду до сих пор не видел своих детей.

Добавим, что сборная Португалии в полуфинале турнира уступила сборной Чили в серии пенальти, и будет оспаривать бронзовые награды в матче, который пройдет на московском стадионе «Спартак» 2 июля.