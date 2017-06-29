Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
У здания конгресса США задержаны 40 протестующих
Спорт
Стала известно, почему Роналду не сыграет в матче за 3 место на Кубке конфедераций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известно, почему Роналду не сыграет в матче за 3 место на Кубке конфедераций

    6:07  29 Июня 2017
    62

    Стала известно, почему Роналду не сыграет в матче за 3 место на Кубке конфедераций

    Москва, 29 июня. Стала известна причина, по которой нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно покинет Кубок конфедераций и не сыграет в матче за 3 место.

    Как пишут «Известия», футболист пропустит заключительную игру своей команды на турнире по семейным причинам – Роналду отпустили из расположения сборной к родившимся три недели назад детям.

    Как напоминает RT, 8 июня суррогатная мать родила прославленному спортсмену двойню – близнецов назвали Ева и Матеу. Ввиду занятости и подготовки к Кубку конфедераций Криштиану Роналду до сих пор не видел своих детей. 

    Добавим, что сборная Португалии в полуфинале турнира уступила сборной Чили в серии пенальти, и будет оспаривать бронзовые награды в матче, который пройдет на московском стадионе «Спартак» 2 июля.

    Estive ao serviço da Seleção Nacional, como sempre acontece, de corpo e alma, mesmo sabendo que os meus dois filhos...

    تم نشره بواسطة ‏‎Cristiano Ronaldo‎‏ في 28 يونيو، 2017

     

    Автор: Константин Терехов
    #криштиану роналду #кубок конфедераций
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия итоги за сутки на 29 июня 6.00: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, Старый город освобожден на 50 процентов

        6:00 29 Июня 2017 411
        Читать
        2:41
        Сегодня

        Автомобиль протаранил толпу возле лондонского вокзала Кингс-Кросс
        2:00
        Сегодня

        Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС
        1:23
        Сегодня

        Сирия: по базе САА в Хомсе был нанесен ракетный удар
        21:07
        Вчера

        Белый дом не подтверждает встречу Путина и Трампа на саммите G20
        20:40
        Вчера

        Сафронков успокоил США, заверив в отсутствии угрозы со стороны армии Сирии

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 414

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1068

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8087

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2219

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1971
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        20:16   28 Июня 2017
        337
        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        19:44   28 Июня 2017
        301
        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        19:31   28 Июня 2017
        259
        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        18:14   28 Июня 2017
        207