Оттянуться на слабом: США стягивают корабли и самолеты для возможной атаки по Сирии

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Корабли и самолеты ВМС США приведены в боевую готовность и могут в любой момент нанести удар по территории Сирии. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает американский телеканал CNN.

«У американских военных есть корабли и самолеты, чтобы нанести удар по Сирии, если поступит приказ президента Дональда Трампа», — передает СМИ.

По данным CNN, особое внимание американских военных обращено на авиабазу Шайрат, находящуюся в пользовании войсками президента Сирии Башара Асада. По предположению Пентагона, именно там, якобы, может готовиться химатака против мирного населения.

Авианосец USS George H.W. Bush вместе с двумя эсминцами и двумя крейсерами в режиме патрулирования находится в восточной части Средиземного моря. Также для атаки на Сирию могут быть использованы десятки военных самолетов, которые находятся в этом районе.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что США выявили потенциальные приготовления к очередной атаке с применением химического оружия режимом Башара Асада. Он также уверен, что предполагаемая атака может привести к массовым жертвам среди гражданского населения, «включая невинных детей». При этом официальный представитель американской администрации не привел никаких доказательств готовящейся атаки, уклончиво заметив лишь, что активность, зафиксированная Штатами, «напоминает приготовления, которые режим осуществлял перед химатакой 4 апреля 2017 года».

Позже на брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила о том, что американское внешнеполитическое ведомство не собираются обнародовать доказательства того, что режим сирийского президента Башара Асада ведет подготовку к применению химического оружия. Кроме того, США также не собираются верить в заявления сирийских властей об отсутствии такой подготовки.

Она также добавила, что власти США, делая выводы о якобы готовящейся атаке, исходят из своего опыта.

«Мы знаем из прошлого опыта, что сирийский режим применял химическое оружие против собственного народа, поэтому данный вопрос останется для нас в будущем причиной очень серьезной обеспокоенности», — сказала она.

Науэрт не смогла ответить на вопрос о том, планирует ли Вашингтон какие-либо новые контакты с Москвой относительно утверждений о возможности применения властями Сирии химического оружия.

«У меня нет данных о дополнительных звонках, никакой информации, которую можно огласить. Мы как правительство по-прежнему чрезвычайно обеспокоены этим вопросом. Но мне попросту неизвестно о каких-либо последующих разговорах, которые уже намечены», — заявила она.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США воздержаться от возможных провокаций в отношении сирийских властей, подчеркнув, что Москва в случае чего не останется в стороне.

«Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться», — заявил он.

В связи с этим он выразил надежду, что Вашингтоне не станет спекулировать своими некими секретными разведданными для создания предлогов для очередных ударов.

«Я очень рассчитываю, что на этот раз США все-таки будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на неких разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать, чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с терроризмом», — подчеркнул министр.

Удар по сирийской авиабазе Шайрат, скорее всего, будет нанесен, предположил политолог Илдус Ярулин в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Дональду Трампу нужно закрепить тот успех, которого он добился во внутренней политике международной победой. А оттянуться на слабом - легко», - считает он.

Политолог также добавил, что Трампу важно выглядеть победителем перед встречей с Владимиром Путиным на «полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«После успешных операций, который провели наши ВКС в Сирии, сейчас явный перевес на стороне российского лидера. Трампу важно показать, что в Белый дом пришел хозяин, который может навести порядок как внутри страны, так и на международной арене. И он будет его наводить», — отметил эксперт.