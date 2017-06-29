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Помощники Трампа пытаются навязать ему мысль о «российской угрозе» — СМИ
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    Помощники Трампа пытаются навязать ему мысль о «российской угрозе» — СМИ

    5:53  29 Июня 2017
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    Помощники Трампа пытаются навязать ему мысль о «российской угрозе» - СМИ

    Вашингтон, 29 июня. Советники президента США пытаются навязать Трампу мысль, что «Россия по-прежнему представляет угрозу». Об этом передает RT, ссылаясь на материалы CNN. 

    Американский телеканал сообщает, что помощники  главы Белого дома информируют патрона о том, что есть некие данные, которые свидетельствуют, что Кремль якобы причастен к вмешательству в ход избирательной кампании в США осенью прошлого года.

    При этом по данным, полученным от высокопоставленных членов администрации, президент подобным заявлениям уделяет внимание и изучает предоставляемые помощниками документы.

    Однако, как продолжают писать репортеры CNN, в администрации Трампа до сих пор не предприняли никаких публичных шагов для «наказания России за ее вмешательство в выборы в 2016 году».

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша
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