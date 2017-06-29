Конашенков рассказал Фэллону, чем британский авианосец хуже российского «Адмирала Кузнецова»

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Москва, 29 июня. Представитель МО России Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о британском авианосце «Королева Елизавета» и российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Заявление Конашенкова поступило в ТАСС.

Острую реакцию генерал-майора Игоря Конашенкова вызвало заявление Фэллона о красоте и превосходстве британского авианосца над российским авианесущим крейсером. По словам официального представителя Минобороны России, слова британского военного министра демонстрируют незнание военно-морской науки и «сути отличий «авиаматки», которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов».

Конашенков отметил, что британский авианосец способен лишь выпускать самолеты и нуждается в охране других кораблей и подводных лодок, тогда как российский корабль способен самостоятельно защитить себя.