Госдеп: большинство жертв сексуального рабства в Турции — граждане Сирии

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Вашингтон, 29 июня. Государственный департамент США опубликовал отчет по итогам 2016-го года, согласно которому большинство жертв сексуального рабства в Турции — граждане Сирии.

Как говорится в опубликованном отчете о торговле людьми в мире в 2016 году, в прошлом году жертвами подобных преступлений в Турции стал 181 иностранец, годом ранее эта цифра составляла 108 человек.

Подавляющее большинство — это женщины (163), среди пострадавших – 29 детей. При этом из этого списка 143 человека стали жертвами сексуальной торговли и 38 — принудительного труда.