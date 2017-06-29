Международная коалиция во главе с США отрицает нанесение удара по Хомсу

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Дамаск, 29 июня. США и возглавляемая ими международная коалиция отрицают нанесение ударов по сирийскому городу Хомс.

Возглавляемая США международная коалиция заявила, что ни Соединенные Штаты, ни другие участники коалиции в течение последних 24 часов не наносили ударов в окрестностях Хомса.

US coalition @CJTFOIR says "Neither US nor Coalition aircraft struck targets in the vicinity of #Syria's #Homs in the past 24 hours" https://t.co/XKFiEreBkx — SaadAbedine (@SaadAbedine) June 28, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что по базе Сирийской арабской армии (САА) в Хомсе был нанесен ракетный удар. По некоторым данным, по базе могли ударить американские ракеты «Тамогавк».