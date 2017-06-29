Мужчина с ножом на Кузбассе заставлял школьниц выполнить его желание

В Избранное

Кемеровская область, 29 июня. Сотрудники регионального отдела Росгвардии задержали мужчину, который, угрожая ножом, заставлял школьниц выполнить его желание.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал от двух 15-летних девушек купить ему спиртное на их деньги.

В какой-то момент девочки-подростки смогли ускользнуть от угрожающего ножом мужчины, рассказать о случившемся взрослым, которые в свою очередь сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Кемеровской области задержал подозреваемого в одном из соседних дворов.