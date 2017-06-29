В Новосибирске отправили в психбольницу сбившего женщину с ребенком 88-летнего пенсионера

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Новосибирск, 29 июня. Кировский районный суд Новосибирска направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу сбившего женщину с ребенком 88-летнего пенсионера.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, водитель «Нивы» не является субъектом указанного преступления, в силу того, что был лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действия», — сообщила прокуратура Кировского района Новосибирска.

Суд посчитал, что пенсионер не может нести уголовную ответственность и направил его на лечение.

ДТП произошло 23 августа 2016 года на улице Петухова в Новосибирске. Мужчина на автомобиле «Нива» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе женщину и ее 13-летнюю дочь. В результате ДТП школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый линейный перелом затылочной кости.