Италия готова закрыть порты для перевозящих мигрантов судов

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Рим, 29 июня. Власти Италии намерены ужесточить миграционную политику и закрыть перевозящим беженцев судам вход в итальянские порты, сообщает The Financial Times.

«Неприемлемо, что все суда, совершающие поисково-спасательные операции в Средиземном море, имеют доступ к портам Италии, — приводит издание слова представителя Италии в Евросоюзе Маурицио Массари. — Мы можем запретить вход судам, которые не ходят под итальянским флагом или не входят в состав миссии ЕС».

Массари отметил, что в первую очередь запрет коснется занимающихся спасением беженцев у берегов Ливии кораблей некоммерческих организаций.

The Financial Times отмечает, что с начала года в страну прибыли почти 73 тысячи мигрантов, это на 14% больше чем в аналогичный период 2016 года. Еще 10 тысяч спасенных в Средиземном море мигрантов находятся на пути в Италию.

Ранее Газета.ru сообщила о крупномасштабной спасательной операции, которую провела береговая охрана страны в акватории Средиземного моря. За сутки моряки спасли и доставили в Италию две тысячи мигрантов.