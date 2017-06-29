Фото вспыхнувшей в Новосибирской области фуры появилось в Сети

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Новосибирск, 29 июня. На дороге М-51 в Новосибирской области загорелась фура.

Фотографии происшествия опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что огнем объята кабина грузового автомобиля. Сообщество «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» со ссылкой на подписчиков сообщает, что инцидент произошел накануне вечером в Коченевском районе Новосибирской области. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием грузового автомобиля в Ставропольском крае погибла семья из Франции. Авария произошла 25 июня на 308-м км трассы «Кавказ». Иномарка Chevrolet Captiva выехала на встречную полосу движения и столкнулась с фурой Man. Газета.ru сообщает, что в ДТП погибли 33-летние супруги из Франции и их дети: 10-летний мальчик и 9-летняя девочка.