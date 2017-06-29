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КНДР не откажется от развития ядерной программы
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    КНДР не откажется от развития ядерной программы

    4:02  29 Июня 2017
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    КНДР не откажется от развития ядерной программы

    Пхеньян, 29 июня. Северная Корея продолжит развивать ядерную программу для защиты суверенитета и населения страны. С таким заявлением выступил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен.

    Ким Ин Рен сообщил, что США намерены «погубить КНДР», достичь военного превосходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «осуществить свою мечту мирового господства». Представитель Северной Кореи отметил, что «симметричный ответ на ядерную угрозу» остается единственным способом отстоять право на жизнь.

    «Кто бы что ни говорил, какие бы санкции, давление и военные нападки ни последовали, мы не отступимся от создания ядерных сил, которые призваны защитить суверенитет страны и право народа на существование», — заявил Ким Ин Рен.

    КНДР не откажется от развития ядерной программы

    Это не первое громкое заявление в ООН вокруг ситуации в Северной Корее. По сообщению RT, ранее постпред США при ООН Никки Хейли назвала лидера Северной Кореи Ким Чен Ына параноиком.

    Автор: Виталий Малясев
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