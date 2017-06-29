Автопортрет Энди Уорхола ушел с молотка за $7,7 млн

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Лондон, 29 июня. Автопортрет американского художника Энди Уорхорла продан на аукционе Sotheby's за 6 млн фунтов стерлингов (7,7 млн долларов). Сообщение о сделке опубликовано в официальном микроблоге аукционного дома в социальной сети Twitter.

Автопортрет Уорхола стал одним из главных лотов прошедших в Лондоне торгов. Самым дорогим приобретением дня стала написанная в 1983 году безымянная картина другого американца, Жана-Мишеля Баския. Лот продан за 6,5 млн фунтов стерлингов (8,3 млн долларов).

One of the evening's star lots, this early #AndyWarhol self-portrait brings a steady £6,008,750 @Sothebys pic.twitter.com/2EEpuqpLoP — Art Observed (@ArtObserved) June 28, 2017

Ранее Газета.ru сообщила, что на торгах аукционного дома Christie's картина Макса Бекмана «Птичий ад» ушла с молотка за 36 млн фунтов стерлингов (45,8 млн долларов).