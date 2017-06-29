Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Автопортрет Энди Уорхола ушел с молотка за $7,7 млн
Происшествия
В Сети появилось видео с ДТП и дракой пьяного водителя ВАЗ с местными жителями в Красноярске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сети появилось видео с ДТП и дракой пьяного водителя ВАЗ с местными жителями в Красноярске

    3:27  29 Июня 2017
    63

    В Сети появилось видео с ДТП и дракой пьяного водителя ВАЗ с местными жителями в Красноярске

    Красноярск, 29 июня. Во дворе жилого дома по улице Карамзина в Красноярске пьяный водитель за рулем ВАЗ протаранил припаркованный автомобиль, после чего подрался с местными жителями.

    Видеозапись произошедшего опубликована в сервисе YouTube. На ней видно, последствия аварии. На газоне возле поврежденных машин борются два мужчины. После недолгого противостояния драка заканчивается. Судя по записи, никто из участников потасовки серьезных травм не получил.

    Куда более страшное ДТП накануне произошло на трассе «Кавказ» близь города Избербаш в Дагестане. В результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, включая троих несовершеннолетних, пять человек получили травмы. Один ребенок в критическом состоянии находится в больнице, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Автомобиль протаранил толпу возле лондонского вокзала Кингс-Кросс

        2:41 29 Июня 2017 193
        Читать
        2:00
        Сегодня

        Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС
        1:23
        Сегодня

        Сирия: по базе САА в Хомсе был нанесен ракетный удар
        21:07
        Вчера

        Белый дом не подтверждает встречу Путина и Трампа на саммите G20
        20:40
        Вчера

        Сафронков успокоил США, заверив в отсутствии угрозы со стороны армии Сирии
        19:49
        Вчера

        Россия требует отправки миссии ОЗХО в Хан-Шейхун — Лавров

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 379

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1031

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8046

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2205

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1967
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        20:16   28 Июня 2017
        314
        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        19:44   28 Июня 2017
        284
        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        19:31   28 Июня 2017
        250
        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        18:14   28 Июня 2017
        200