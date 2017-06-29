В Сети появилось видео с ДТП и дракой пьяного водителя ВАЗ с местными жителями в Красноярске

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Красноярск, 29 июня. Во дворе жилого дома по улице Карамзина в Красноярске пьяный водитель за рулем ВАЗ протаранил припаркованный автомобиль, после чего подрался с местными жителями.

Видеозапись произошедшего опубликована в сервисе YouTube. На ней видно, последствия аварии. На газоне возле поврежденных машин борются два мужчины. После недолгого противостояния драка заканчивается. Судя по записи, никто из участников потасовки серьезных травм не получил.

Куда более страшное ДТП накануне произошло на трассе «Кавказ» близь города Избербаш в Дагестане. В результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, включая троих несовершеннолетних, пять человек получили травмы. Один ребенок в критическом состоянии находится в больнице, сообщает Газета.ru.