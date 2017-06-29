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Смартфон загорелся в руках ребенка в Екатеринбурге
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    Смартфон загорелся в руках ребенка в Екатеринбурге

    3:05  29 Июня 2017
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    Смартфон загорелся в руках ребенка в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 29 июня. Смартфон загорелся в руках 11-летней девочки, ребенок получил ожоги, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

    Инцидент произошел в Екатеринбурге. По данным ведомства, возгорание смартфона было самопроизвольным. Ребенок получил термический ожог.

    Следственные органы проводят по факту доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют характер и степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда. Модель загоревшегося смартфона не сообщается.

    Смартфон загорелся в руках ребенка в Екатеринбурге

    Напомним, ранее стало известно о ряде случаев возгорания смартфонов Galaxy Note 7 компании Samsung. Позже корпорация назвала причиной самовозгорания устройств «недочеты» в проектировании аккумуляторов, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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