Два человека погибли в результате крушения самолета в США

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Вашингтон, 29 июня. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Аризона. Об этом сообщает офис шерифа округа Марикопа.

По данным местных властей, самолет разбился утром 27 июня в горах.

Как пишет «Газета.ru», поиски упавшего самолета заняли несколько часов. Для поиска упавшей машины был задействован вертолет офиса местного шерифа.

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента. Имена погибших устанавливаются.