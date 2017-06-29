Два человека погибли в результате крушения самолета в США
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Вашингтон, 29 июня. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Аризона. Об этом сообщает офис шерифа округа Марикопа.
По данным местных властей, самолет разбился утром 27 июня в горах.
Как пишет «Газета.ru», поиски упавшего самолета заняли несколько часов. Для поиска упавшей машины был задействован вертолет офиса местного шерифа.
Сейчас правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента. Имена погибших устанавливаются.