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Два человека погибли в результате крушения самолета в США
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    Два человека погибли в результате крушения самолета в США

    2:57  29 Июня 2017
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    Два человека погибли в результате крушения самолета в США

    Вашингтон, 29 июня. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Аризона. Об этом сообщает офис шерифа округа Марикопа.

    По данным местных властей, самолет разбился утром 27 июня в горах.

    Как пишет «Газета.ru», поиски упавшего самолета заняли несколько часов. Для поиска упавшей машины был задействован вертолет офиса местного шерифа.

    Сейчас правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента. Имена погибших устанавливаются.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #самолет
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