Автомобиль протаранил толпу возле лондонского вокзала Кингс-Кросс

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Лондон, 29 июня. Возле лондонского вокзала Кингс-Кросс автомобиль на полной скорости выехал на тротуар и протаранил толпу пешеходов, после чего врезался в стену кафе. По предварительной информации, как минимум один человек пострадал и уже доставлен в больницу.

На месте происшествия сейчас работает полиция. Отмечается, что пока данное происшествие не рассматривается, как теракт. Правоохранительные органы Лондона ведут расследование инцидента.