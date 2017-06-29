Власти Венесуэлы нашли использованный для атаки на Верховный суд вертолет
Каракас, 29 июня. Власти Венесуэлы обнаружили вертолет, который использовался для атаки на здание Верховного суда 27 июня. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Televsion заявил исполнительный вице-президент Тарек эль-Айссами.
«Вертолет был найден на севере штата Варгас в районе побережья. Мы продолжаем поиск террориста», — сказал эль-Айссами.
По словам вице-президента, к поискам угнавшего вертолет злоумышленника привлечены спецподразделения.
Напомним, здание Верховного суда Венесуэлы подверглось атаке во вторник. Угнанный офицером полиции Оскаром Пересом вертолет облетел столицу страны с призывами к неповиновению властям. После этого с борта летательного аппарата были произведены выстрелы по зданию Верховного суда. Газета.ru сообщает, что нападавший также сбросил две гранаты, одна из которых не разорвалась.