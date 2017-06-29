Жертвы вируса Petya уже не смогут вернуть свои файлы

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Москва, 29 июня. Как сообщает «Лаборатория Касперского», жертвы вируса-вымогателя Petya не смогут вернуть свои файлы после заражения.

Первоначально сотрудники «Лаборатории» полагали, что новый вирус-вымогатель относится к уже известному семейству Petya, однако последние исследование подтвердили, что речь идет о новом классе вредоносного ПО, который был назван ExPetr.

Специалисты провели анализ и подтвердили, что у жертв заражения изначально не было шансов вернуть свои файлы.

«Исследователи «Лаборатории Касперского» проанализировали ту часть кода зловреда, которая связана с шифрованием файлов, и выяснили, что после того, как диск зашифрован, у создателей вируса уже нет возможности расшифровать его обратно», — приводит «Газета.ru» сообщение лаборатории.