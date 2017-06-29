США ввели новые меры безопасности для иностранных авиакомпаний

В Избранное

Вашингтон, 29 июня. Министр внутренней безопасности США Джон Келли объявил о введении новых мер безопасности, которые касаются прилетающих в страну из-за рубежа пассажирских самолетов. Об этом сообщает Fox News.

Новые меры безопасности распространятся на ежедневно прибывающие в США из 280 аэропортов 105 стран мира рейсы пассажирских самолетов. По словам Келли, теперь сотрудники аэропортов должны будут проводить усиленный досмотр пассажиров и перевозимых в багаже электронных устройств на предмет содержания взрывчатых веществ или бомб.

«Эти меры, как видимые, так и скрытые от глаз, подразумевают более серьезную проверку пассажиров и их электронных устройств», — заявил Келли.

Министр отметил, что у перевозчиков есть три недели для внедрения новых мер безопасности. На рейсах тех компаний, которые не примут дополнительных усилий по поиску взрывных устройств, может быть полностью запрещен провоз ноутбуков и крупных гаджетов.

Ранее Газета.ru сообщила о том, что власти США отказались от планов расширить запрет на провоз ряда электронных гаджетов на прибывающие из Европы пассажирские самолеты.