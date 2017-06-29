Жительница Владивостока обнаружила в Сети интимное видео с собой в главной роли

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Владивосток, 29 июня. Жительница Владивостока случайно обнаружила в Сети эротический видеоролик с участием себя. Находка шокировала женщину.

Ролик уже долгое время разгуливал по социальным сетям, однако женщина нашла его совершенно случайно. По предварительной информации, он был выложен в интернет ее бывшим бойфрендом, который решил таким образом отомстить. Пока пара была вместе, они иногда снимали свой секс на видео. После расставания, мужчина выложил домашний архив в интернет.

Пострадавшая обратилась в полицию, сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Мужчине, выложившему видео в интернет, может грозить уголовная ответственность.