Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС

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Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведут встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Политик прибыл в Москву по приглашению российских властей. Это первый визит Чан Дай Куанга в Россию с момента его вступления в должность в апреле 2016 года.

Как пишет ТАСС, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Они коснуться тем совместных проектов в промышленности, энергетике, АПК, туризме и в других сферах.

Гость обсудит с российским президентом также реализацию соглашения о ЗСТ между ЕврАзЭС и Вьетнамом.