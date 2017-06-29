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Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС
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    Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС

    2:00  29 Июня 2017
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    Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС

    Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведут встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Политик прибыл в Москву по приглашению российских властей. Это первый визит Чан Дай Куанга в Россию с момента его вступления в должность в апреле 2016 года.

    Как пишет ТАСС, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Они коснуться тем совместных проектов в промышленности, энергетике, АПК, туризме и в других сферах.

    Гость обсудит с российским президентом также реализацию соглашения о ЗСТ между ЕврАзЭС и Вьетнамом. 

    Автор: Алия Садыкова
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        Путин обсудит с главой Вьетнама двусторонние отношения и работу с ЕврАзЭС

        2:00 29 Июня 2017 15
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