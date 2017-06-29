Ирак: мирные жители и военный погибли в боях за города Байджи и Шергат

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Багдад, 29 июня. Трое мирных жителей и один военнослужащий погибли во время двух атак боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на силы безопасности страны. Отмечается, что военный скончался во время столкновения с экстремистами на западе города Байджи в 200 километрах от Багдада.

На этой территории силовики ликвидировали трех террористов.

Трое мирных жителей погибли во время минометного обстрела со стороны боевиков недалеко от города Шергат.

Ранее сообщалось, что крупные скопления боевиков террористической группировки «Исламское государство» замечены разведкой в населенном пункте Хавиджа, расположенном в иракской провинции Киркук.

* Организация запрещена на территории РФ.