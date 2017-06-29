Захарченко рассказал о планах ДНР поставлять уголь в Турцию и Европу

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Донецк, 29 июня. Донецкая народная республика намерена поставлять уголь в Турцию, а также страны Европы. Об этом заявил ее глава Александр Захарченко.

По его словам, сейчас республика столкнулась в профицитом угля. Как пишет RT, это связано с экономической блокадой региона со стороны Украины, а также введением внешнего управления на украинских предприятиях в Донбассе.

Захарченко рассказал о запуске Донецкого металлургического завода, который произойдет в июле, а также запуске второй печи на Енакиевском металлургическом заводе

«Планово к августу месяцу проблему по продаже коксующихся углей мы закроем», — заявил Захарченко. По его словам, ДНР уже подписала контакты с рядом стран Европу и Турцией.