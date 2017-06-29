США ждут лишь предлога для нанесения удара по Сирии – Пушков

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Москва, 29 июня. Власти США ждут малейшего предлога для нанесения удара по Сирии, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя информацию о размещении США кораблей и самолетов вблизи Сирии.

В этот понедельник Белый дом обвинил сирийского президента Башара Асада в подготовке новой атаки с применением химического оружия. Дамаск данные обвинения опроверг. Позже появились сообщения о том, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях, чтобы, предположительно, нанести удар по Сирии.

«США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации», – написал Пушков в своем Twitter.