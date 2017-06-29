Трампа сделают одним из аттракционов Диснейленда в США

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Орландо, 29 июня. В крупнейшем парке развлечений компании Walt Disney возле американского города Орландо в штате Флорида появится говорящий манекен президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает официальный сайт парка.

В парке с 1971 года существует Зал президентов, где посетителям рассказывают о руководителях США, а также демонстрируют их роботизированные фигуры. С 1993 года президенты озвучивают свои фигуры, и, как сообщает руководство парка, Трамп не станет исключением.

«Мы тесно сотрудничаем с нынешним Белым домом, точно так же, как и с предыдущими администрациями. С президентом запланирована сессия звукозаписи», — приводит «Газета.ru» слова представителя Disney Parks Томас Смит. Аттракцион откроется до конца этого года.

Напомним, что в январе этого года в Сети появилась петиция с просьбой сделать фигуру Трампа в Диснейленде неговорящей.