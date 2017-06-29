Сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций-2017

В Избранное

Казань, 29 июня. Сборная Чили сыграла вничью с португальской командой, одержав победу по итогам серии пенальти, и вышла в финал.

Игра прошла в Казани.

Основное время матча завершилось ничьей, добавленное время также не изменило счет. Исход игры определился в серии пенальти, где сильнее оказалась чилийская команда.

Вратарь чилийской сборной Клаудио Браво отметил высокое мастерство португальской команды, добавив, что его команды смогла победить благодаря длительным тренировкам и серьезной подготовке, пишет RT.