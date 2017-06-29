Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Спорт
Сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций-2017
Спорт
Сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций-2017
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций-2017

    0:52  29 Июня 2017
    32

    Сборная Чили стала первым финалистом Кубка конфедераций-2017

    Казань, 29 июня. Сборная Чили сыграла вничью с португальской командой, одержав победу по итогам серии пенальти, и вышла в финал.

    Игра прошла в Казани.

    Основное время матча завершилось ничьей, добавленное время также не изменило счет. Исход игры определился в серии пенальти, где сильнее оказалась чилийская команда.  

    Вратарь чилийской сборной Клаудио Браво отметил высокое мастерство португальской команды, добавив, что его команды смогла победить благодаря длительным тренировкам и серьезной подготовке, пишет RT.

    «Для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать своих оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Я всегда знал, что мне нужно делать», – подчеркнул Браво.

    Автор: Антон Зарубин
    #кубокконфедераций
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Белый дом не подтверждает встречу Путина и Трампа на саммите G20

        21:07 28 Июня 2017 153
        Читать
        20:40
        Вчера

        Сафронков успокоил США, заверив в отсутствии угрозы со стороны армии Сирии
        19:49
        Вчера

        Россия требует отправки миссии ОЗХО в Хан-Шейхун — Лавров
        18:48
        Вчера

        Взрыв автомобиля СБУ в Донбассе квалифицирован как теракт
        18:12
        Вчера

        Запад под прикрытием журналистики: Климов рассказал ФАН о блокировке сомнительных СМИ в России
        18:01
        Вчера

        Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 359

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1014

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8006

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2201

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1966
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии

        20:16   28 Июня 2017
        300
        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        19:44   28 Июня 2017
        265
        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        19:31   28 Июня 2017
        243
        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        18:14   28 Июня 2017
        195