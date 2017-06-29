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МИД РФ призвал не абсолютизировать «нормандский формат» по Донбассу
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    МИД РФ призвал не абсолютизировать «нормандский формат» по Донбассу

    0:50  29 Июня 2017
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    МИД РФ призвал не абсолютизировать «нормандский формат» по Донбассу

    Москва, 29 июня. Москва призвала не абсолютизировать «нормандский формат» по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

    В интервью газете «Известия» он рассказал, что «нормандский формат» не является органом для принятия решений. Он отметил важность работы в таком формате. Карасин напомнил, что в рамках «нормандского формата» были выработаны минские соглашения, которые являются основой урегулирования ситуации в Донбассе.

    Карасин подчеркнул, что при этом не надо абсолютизировать сам формат. «Его предназначение – помочь украинским участникам конфликта сблизить позиции. Это не орган для принятия самих решений», — подчеркнул он. 

    Автор: Алия Садыкова
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