Экс-главу Приднестровья Шевчука будут судить по пяти уголовным делам

В Избранное

Тирасполь, 29 июня. Бывшего главу непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука обвинили в присвоении народных средств. Об этом сообщила пресс-служба Верховного совета.

Отмечается, что против политика возбуждены пять уголовных дел. Ему вменяется превышение служебных полномочий, взяточничество, контрабанда через госграницу, присвоение средств из бюджета. Как добавили в Верховном совете, это неполный перечень обвинений, предъявляемых Шевчуку.

Ранее сообщалось, что бывший глава Приднестровья Шевчук тайно бежал в Молдавию.