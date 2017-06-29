Луческу получит компенсацию от «Зенита» за досрочное расторжение контракта

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Санкт-Петербург, 29 июня. Санкт-Петербургский футбольный клуб выплатит компенсацию в размере 2,5 миллионов долларов румынскому тренеру Мирче Луческу за досрочное расторжение контракта.

Как сообщается, изначально Луческу требовал от «Зенита» четыре миллиона долларов. Кроме того, на данный момент все еще не решен вопрос со штабом румынского тренера.

Напомним, что Луческу был наставником «Зенита» в сезоне-2016/17, в котором «сине-бело-голубые» заняли третье место на чемпионате России по футболу. После окончания сезона пост главного тренера клуба получил итальянский специалист Роберто Манчини, пишет RT.