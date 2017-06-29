Сирия: двенадцать человек пострадали в результате взрыва в Алеппо

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Дамаск, 28 июня. Мощный взрыв прогремел в сирийском Алеппо, как минимум один человек погиб, сообщают информационный портал «Аль-Масдар».

Инцидент произошел на юго-востоке сирийского города в квартале Суккари.

Жертвой взрыва стал один человек, еще двенадцать получили ранения.

По предварительным данным, причиной взрыва стала мина, которую оставили боевики. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в ближайшую больницу.