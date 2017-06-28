Зюганов поздравил Путина с 95-летием Службы внешней разведки
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Москва, 28 июня. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил президента России Владимира Путина с днем разведки. Он обратился к главе РФ в ходе встречи.
Зюганов поздравил российского лидера с 95-летием со дня создания Управления нелегальной разведки Службы внешней разведки страны. Зюганов рассказал, что сам служил в военной разведке. Он также пожелал спецслужбам РФ успехов.
Ранее сообщалось, что Зюганов рассказал Путину о предстоящем форуме в честь столетия Октябрьской революции.